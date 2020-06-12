Yeni Nesil Kameram: Iphone 11

Son 5 senedir Apple ekosistemine alıştıktan sonra hem fotoğraf makinesi hem de telefonu ayrı ayrı taşımak yerine kompakt bir seçim yapmaya karar verdim. Geçtiğimiz sene güncelleme desteği sonlanan iphone 6’dan iphone 11’e geçiş yaptım. Bu yazımda sizlere iphone 11 ile yaşadığım deneyimi aktaracağım.

Iphone 11 oldukça güçlü bir sistem. A13 bionic işlemcisi zaten telefon dünyasının bugün itibariyle en güçlü işlemcisi. Ios ise android gibi ram canavarı olmadığından sahip olduğu 4GB RAM ise gayet yeterli. Dolayısıyla uzun yıllar beni yarı yolda bırakmayacağını düşündüğüm bir telefon aldığımı düşünüyorum. Zaten telefonda oyun odaklı süreç geçirmediğimden işlerimi oldukça kolaylaştıracaktır bu telefon.

iphone 11 siyah

Iphone X ile birlikte touch ID’nin yerini face ID’nin alması iphone’ların daha büyük bataryalara sahip olmasına vesile oldu diyebilirim. Telefonumda 3110 mAh olan bataryası günlük kullanımda elimi rahatlattığını, iphone 6 kullanırken yaptığım gibi yanımda bir de harici batarya taşımama gerek kalmadığını söyleyebilirim.

Kamera yönünde ise iphone biraz android cihazların gerisindeydi. Fakat sahip oldukları yazılım ile düşük çözünürlüklere rağmen iyi işler çıkarabiliyordu. Aldığım iphone 11 ile kamera yönünde bir devrime de şahit olduğumu söyleyebilirim. Yazılıma eklenen gece modu ise bir çok android telefondan çok daha başarılı. Önde 12 MP portre modu destekleyen, arkada 12 MP + 12 MP hem videoda hem de fotoğrafta geniş açıyı destekleyen kamerası var. 4K video çekebiliyosunuz ve açıyı çekimi durdurmadan yapabiliyorsunuz. Artık gezilerimde bir de fotoğraf makinesi taşıma derdine son vermiş olabilirim. Çok başarılı.

Bir çok renk seçeneğine sahip kasa ile piyasaya sürülen telefonun ben siyah rengini tercih ettim. Zaten istediğiniz zaman pops cover tarzı kaplamalarla rengi değiştirebilirsiniz.

Sonuç olarak 10 üzerinden 8 puan verebilirim. Puan kırdığım yerler ise ekranın LCD olması ve kasanın alüminyum olması. Yine de kesinlikle tavsiye ediyorum.

Artıları: geniş açılı iphone kamerası, gece modu, live modu, işlemci gücü ve ios yazılımı

Eksileri: ekranın lcd olması, kasa çerçevelerinin alüminyum olması