Yeni Nesil Bilgisayar: Ipad 10.2 – Ipados 14 ve Fazlası

Bir bilgisayar gibi ama hiçbir bilgisayar gibi değil. İşte teknolojinin evrimi ile ipad’lerin geldiği son nokta bu. Günümüzde bir bilgisayar ile yaptığınız her şeyi bir ipad size ergonomik olarak sunuyor. Bu yazımda yeni oyuncağım ipad ve eylül ayında gelecek olan ipadOS14 hakkında bilgi vereceğim.

Geçtiğimiz günlerde daha ergonomik olması, ipadOS ile gelen klavye mouse desteği ile giderek bilgisayara yaklaşması nedeniyle bir ipad almaya karar verdim. Aldığım Ipad 10.2” (7. nesil) versiyonu ipad’in giriş seviyesindeki cihazlarından biri olmasına rağmen, kullanacağım özellikleri fazlasıyla karşılayacağı için benim için cazipti. Smart folio keyboard ve apple mouse desteği olmasına rağmen bu özelliklere bir ipad kadar para dökmek yerine Trust Nado klavye ve peebble mouse ile compact bir dizüstü haline getirdim ve bu satırları hazırladığım düzenekten yazmaktayım. Daha profesyonel kullanıcılar Apple Pencil ya da muadili desteği ile çizim yapma ve not alma olarak da cihazı kullanabilirler. Bu konuda da gayet başarılı bir sistemden bahsediyoruz. Ayrıca oyunseverleri üzmeyecek (güncel olarak Pubg ve benzeri oyunlarda) performansa da sahip bir cihaz.

Nedir bu ipados?

Apple geçtiğimiz sene ios13 güncellemesi ile birlikte yayınladığı ve ipadlere özel ipadOS 13 işletim sistemi ile ipad deneyimini adeta ekran girdili bir Macbook’a çevirdi. Dock sistemi, mouse ve klavye desteği, uygulama optimizasyonu ve daha nicesi ile birlikte ipad kullanıcıları adeta bir bilgisayara sahip oldular.

Ipad 14 ile neler bizleri bekliyor?

Dün akşam başlayan ve 26 Haziran’a kadar devam edecek olan WWDC (Dünya yazılım geliştirici konferansı) etkinliği pandemi nedeniyle bu yıl ilk kez online olarak gerçekleştirildi. Dün gece düzenlenen lansmanda ios, ipados, macos, tvos ve watchos’a gelecek tüm yeni özellikleri tanıttı.

“iPadOS 14 ile iPad’in sahip olduğu farklı deneyimden yararlanarak müşterilerin üretkenliğini artırmasına, daha yaratıcı olmasına ve daha çok eğlenmesine yardımcı olacak özellikler sunmaktan heyecan duyuyoruz.” diyen Apple’ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi şöyle devam etti: “Yeni kompakt sistem etkileşimi tasarımları ve iPad’e özel yeni uygulama tasarımlarının yanı sıra Apple Pencil ile daha da iyi not almayı sağlayan özelliklere ve daha güçlü AR olanaklarına sahip iPadOS 14, sunduğu olağanüstü deneyimle benzersizliğini koruyor.”

İşte IpadOS 14 özellikleri

Tabletlerin büyük ekran avantajını kullanmak isteyen iPadOS 14, özellikle uygulama tasarımı anlamında önemli değişiklikler yaşadı. Fotoğraflar ve Müzik uygulaması başta olmak üzere pek çok iPadOS uygulaması iPadOS 14 ile birlikte değişti.

kullanmak isteyen iPadOS 14, özellikle uygulama tasarımı anlamında önemli değişiklikler yaşadı. ve uygulaması başta olmak üzere pek çok iPadOS uygulaması iPadOS 14 ile birlikte değişti. Takvim uygulaması iPadOS 14 ile birlikte daha fazla kontrol özelliğine kavuştu. iPadOS 14 ile birlikte gelen araç çubukları ve sürükle – bırak işlevi Apple’ın uygulamaları ile kullanılabilecek. iOS 14 ile birlikte tanıtılan gelişmiş Widget desteği ve yenilenen Siri de iPadOS 14 ile birlikte kullanılabilecek.

– işlevi Apple’ın uygulamaları ile kullanılabilecek. iOS 14 ile birlikte tanıtılan gelişmiş Widget desteği ve yenilenen Siri de iPadOS 14 ile birlikte kullanılabilecek. iPadOS 14 ile birlikte gelen yeni arama motoru “Universal Search “, uygulama, kişiler ve dokümanların aranması için kullanılabilecek. iPad’ler için Apple Pencil ile gelişmiş el yazısı deneyimi de iPadOS 14 işletim sistemi ile birlikte sunulacak.

“, uygulama, kişiler ve dokümanların aranması için kullanılabilecek. iPad’ler için Apple Pencil ile gelişmiş el yazısı deneyimi de iPadOS 14 işletim sistemi ile birlikte sunulacak. Scribble adındaki özellik ile birlikte Apple Pencil ile yazdığınız el yazıları normal yazılar haline gelecek. Bu yazıları kopyalabileceğinizi de ekleyelim. Bu özelliğin şu an için sadece İngilizce ve Çince dilleri için kullanıma sunulacağını da belirtelim. iPhone’unuzdan gelen arama bildirimleri bugüne kadar tüm iPad’inizin ekranını kaplıyordu.

ile yazdığınız normal yazılar haline gelecek. Bu yazıları kopyalabileceğinizi de ekleyelim. Bu özelliğin şu an için sadece ve dilleri için kullanıma sunulacağını da belirtelim. iPhone’unuzdan gelen arama bildirimleri bugüne kadar tüm iPad’inizin ekranını kaplıyordu. iPadOS 14 ile birlikte ise arama bildirimleri ekranın üst kısmında yer alacak. iOS 14 ile birlikte tanıtılan Memoji, iMessage, ve Haritalar uygulamasındaki yenilikler iPadOS 14 ile birlikte de kullanılabilecek. Aynı zamanda App Clips’in iPadOS 14 ile birlikte kullanılacağını da ekleyeyim.

IpadOS şu anda BETA kullanıcılar için yayınlansa da kararlı sürümün Eylül ayında IpadOs 13’e sahip tüm cihazlara gönderilmesi bekleniyor.