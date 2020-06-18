Tübitak Dergilerine Ücretsiz Erişin

Dünya’yı kasıp kavuran koronavirüs salgınının hızını artırarak devam ettiği süreçte TÜBİTAK tarafından yayımlanmış olan dergiler ise bu süreçte kendini karantinada geçirmeyi tercih edenler için erişime açıldı. Bu yazımda biraz geç olsa da bu yayınlara nasıl ulaşabileceğinizi aktaracağım.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, korona virüsü tedbirleri kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) dergilerinin tamamını ücretsiz erişime açtıklarını duyurdu. Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Korona virüsü tehlikesine karşı tedbirlerimizi almalı kalabalıklardan uzak durmalıyız. Bu vesileyle evde vakit geçirecek başta çocuklarımız için TÜBİTAK dergilerinin tamamını ücretsiz erişime açtık” dedi.

Bu açıklama ile birlikte TÜBİTAK’ın yayınları arşiv şeklinde internet üzerinden sunulmuş oldu.

Peki biz bu yayınlara nasıl ulaşacağız?

Bunun için internet bağlantınızın olması ve cihazınızda (Laptop, mobil telefon, tablet vb.) PDF türündeki dosyaları açabilen bir uygulamanın kurulu olması gerekir. Daha sonra şu adrese giderek yayınları sayıya, tarihe, konu başlığına göre sıralayarak okumaya başlayabilirsiniz.

TUDEM’den Salgın Sürecinde Çocuklara Destek

Tudem Yayın Grubu da korona virüsü salgını nedeniyle okullara verilen zorunlu arada öğrencilere ve eğitimcilere destek olmak amacıyla ve “Tudem yanında” sloganıyla bir kampanya başlattı. Kampanya çerçevesinde Tudem Yayın Grubu’nun kültür ve eğitim yayınlarından farklı sınıf ve yaş grupları için hazırlanan içerikleri ücretsiz erişime açıldı. Bu yayınlara erişmek için de burayı tıklayabilirsiniz.