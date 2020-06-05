Seyahat: Niş

2020 yılının insanlık için çok da güzel geçtiğini söyleyemeyiz. İnsanların tatile çıkmaları bir yana dursun, ekmek almaya giderken bile artık belli kısıtlamalarla karşılaşacağımızı söylemek mümkün. Bugünkü yazımda 2014 yılında yapmış olduğum seyahate ait fotoğrafları paylaşacağım.



Kral Milan Meydanı © wikipedia

Adres: Niş – Sırbistan

Niş (Niš), Sırbistan’ın güneyinde, Bulgaristan sınırına yakın bir şehir. Bireysel olarak çıktığım Balkan turunu planlanandan erken tamamlayınca dönüş zamanına kadar Novi Pazar’da otelde beklemektense, spontane bir şekilde iki günlüğüne ziyaret etmeye karar vermiştim. Zaten ülkenin her yerinden otobüsle ulaşmak mümkün. Ben de yaklaşık 2 buçuk saat süren bir otobüs yolculuğu sonunda şehre vardım.

Niş Otogarı © ogretmenimingunlugu.com

Nüfus bakımından ülkenin en büyük üçüncü şehri ve yaklaşık 190bin kişiye ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla çok çok büyük bir şehirle karşılaşmıyorsunuz. Hatta Türkiye koşullarında küçük sayılabilecek bir yerleşim yeri.

© ogretmenimingunlugu.com

Bir dönem ise Osmanlı egemenliğinde yaşamış. Aşağıdaki fotoğrafta görünen Niş kalesi ise 14. yüzyıldan günümüze kalmış. Kalenin içerisine girdiğinizde oldukça geniş bir park ile karşılaşıyorsunuz.

Niş Kalesi © ogretmenimingunlugu.com

En ünlü yerleri ise Niş kalesi, Kral Milan Meydanı ve 2. Dünya Savaşı’nda bir Yahudi toplama kampı olan Crveni Krst.

Lapidarijum

Nişava Nehri Kıyısı

Plata Pravde © ogretmenimingunlugu

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