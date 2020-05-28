“Meteor Avı” Başladı

Jules Verne‘nin Meteor Avı (La Chasse Au Meteore) adlı kurgu kitabında Dean Forsyth ve Sydney Hudelson adlı iki bilim insanının bir meteor üzerinden çekişmelerini alaycı bir biçimde anlatıyor. Nedeni ise çok basit. Meteorun üzerinden gelir yaratmak.

Bu kitaptan çok fazla bahsetmeyeceğim. Bu sefer hikaye güzel ülkemizden. Bilindiği gibi dün akşam ülkemizde karadeniz ve doğu anadoluda bir çok şehirde gece saatlerinde gökyüzü aydınlandı ve gece bir anda gündüz oldu. Daha sonra ise bu olayın göktaşı olabileceği hakkında hatrı sayılır sayıda açıklamalar süsledi manşetleri.

Ardından da bir çok bölgeden “göktaşı bizim topraklarımıza düştü” şeklinde açıklamalar geldi. Hatta bazı illerde meteor avına “gerçekten” çıkıldı.

Peki neden bu kadar değerli bu göktaşı?

İnsanoğlunun evreni tanıma çalışmalarının uzayda koloni kurma planı yapabilecek kadar ilerlemiş olmasıyla, dünya üzerine düşen göktaşları büyük bir önem taşıyor. Uzay araştırması yapan kuruluşlar tarafından meteorlar türüne ve ağırlığına göre ciddi fiyatlardan alıcı bulabiliyor. Bunun örneğini çok da uzun olmayan geçmişte görmüştük. Bingöl’e 2015 yılında düşen göktaşı parçalarından köylü ahalisi epey gelir elde etmişti.

Ne diyelim. Umarım bir gün bilime verdiğimiz önem paraya verdiğimizden daha öne geçer de muasır medeniyetler seviyesine daha hızlı çıkarız.