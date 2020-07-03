MEB 2020-2021 İçin Çalışma Takvimini Yayınladı – Bakandan Önemli Bir Mesaj Var

Koronvirüs salgınının devam ettiği şu günlerde hala yaz tatilinin başında olsak bile yeni eğitim-öğretim yılının ne zaman başlayacağı hakkında soru işaretleri vardı. Bugün bakanlık tarafından yeni eğitim öğretim yılının takvimi açıklanmış olsa da bu okulların açılacağının kesinliğinden ziyade, öğretmen ve yetklilerin hazırlıkları hakkında bilgi vermekte.

Daha önce sizlere koronavirüs sürecinde eğitimin nasıl gerçekleştiği ile ilgili yazımızı aktarmıştık. Bugün yaşanan gelişmeler sonucu ise 2020-2021 eğitim – öğretim yılının takvimini açıklandı.

Açıklanan takvime göre yeni eğitim öğretim yılı planlamasında 31 Ağustos’ta 3 haftalık telafi eğitimi başlayacak ve ara verilmeksizin bu üç haftanın ardından yeni eğitim-öğretim yılı müfredatı işleyecek. 16-20 Kasım tarihlerinde ise öğrenciler 1. ara tatile girecek ve ilk dönemin karneleri 22 Ocak 2021’de dağıtılacak.

8 Şubat 2021 pazartesi günü ise 2. Dönemin ilk ders zili çalacak ve öğrenciler ikinci ara tatili 12-16 Nisan tarihlerinde gerçekleştirecekler. Karneler ise 18 Haziran 2021’de dağıtılacak.

Peki Salgında Okullar Açılabilecek Mi?

Tabi bu senaryo işlerin yolunda gitmesi halinde gerçekleşecek. Zira Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamaları ise bu yönde. Sayın Selçuk bu konuda milletimizin daha dikkatli davranmasını rica ediyor.

Çocuklarımızın eğitim hakkı için en büyük millet ödevimiz olan ‘toplum sağlığımızı korumak’ hepimizin elinde..

31 Ağustos’ta okullarımızın kapılarını açacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz. Kontrollü sosyal yaşam ile herkesi çocuklarımızın eğitimine destek vermeye çağırıyoruz. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) July 3, 2020

Umarız herşey yolunda gider ve bir an önce eski normalimize döneriz.