LGS 2020 ve Soruları Üzerine

Her ne kadar koronavirüs (covid-19) pandemisi nedeniyle neredeyse dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de sosyal kısıtlamalar nedeniyle 2. dönem uzaktan eğitimle geçirilmiş olsa da bugün yaklaşık 1,6 milyon öğrenci yüz yüze yapılan sınava girdi.

Liselere geçiş sınavı (LGS) bu yıl 4+4+4 sisteminin en alttan yetiştirdiği öğrencilerin girdiği ilk sınav olması, koronavirüs pandemisi nedeniyle olağanüstü bir dönemde sıra dışı tedbirlerle gerçekleştirilmesi nedeniyle diğer sınavlardan farklı bir öneme sahipti. Benim açımdan ise, görev yaptığım kurumdaki ilk mezunlarımı verdiğimden farklıydı.

Sınav iki oturum şeklinde gerçekleşti. Öğrenciler 9.30’da başlayan ilk oturumda 75 dakika boyunca Türkçe (20 soru), T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (10 soru), Yabancı Dil (10 soru) ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (10 soru) sorularıyla ter döktüler. İkinci oturumda ise Matematik (20 soru) ve Fen Bilimleri (20 soru) dersleri için 80 dakika boyunca sıralardaydı.

Sınav hakkındaki düşüncelerim

Sınav, öğrencilerin yüz yüze eğitimin tamamlandığı 16 Mart tarihine kadar gördükleri konu kapsamıyla sınırlandırılmıştı. Bu nedenle sınav öncesinde bazı öğrencilerde ve öğretmenlerde “daha az konu olduğu için daha zor sorular gelebilir” korkusuyla sınava girildi ancak bu korkuların boşa çıktığını görmüş olduk. Yayınevlerinin kazanım dışı olan bir çok sorusunun (-ki bu sorular öğretmenler arasında bile çeşitli mecralarda tartışmalara yol açabiliyordu) ise yine yersiz olduğunu anladık. Sorulara bakıldığında önceki senelerde olduğu gibi konuların günlük yaşamla bağlantılı olduğu; sınıf ortamında dinlenilen derslerle, düzenli tekrarla ve dersin kitabına uygun bir programla çalışıldığında soru kaçırılmayacağını bir kez daha deneyimledik. Demek ki sorular önceki senelerde olduğu gibi tüm coğrafyadaki sınava hazırlanan öğrencilere, kazanımlara ve örnek sorulara uygun bir şekilde hazırlanıyormuş. Öğrencilerin ve öğretmenlerin gelecek sene de bunu göz önüne alarak zihinlerini ve psikolojilerini gereksiz yere yıpratmaması gerekiyor.

Sınav sonuçları belirlenen takvime göre 19 temmuzda e-okul üzerinden öğrenilebilecek.

Velhasıl bir sene daha heyecanlı bir maratonu tamamladık. Sınava giren öğrencilerimi tebrik ediyor; yazdıklarımın seneye yapılacak sınava gireceklere yol göstermesini umuyorum.