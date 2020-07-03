Koronavirüs Salgını Muhtemelen Mutasyon Sonucu Bitecek

La Jolla Enstitüsü’nün yayımladığı makaleye göre koronavirüs salgını şu ana kadar mutasyona uğradı. En ölümcül türlerinin kaybettiğimiz insanlarla toprak altına girdiği belirtilen makalede daha az ölümcül ancak daha bulaşıcı türlerin salgında rol oynamaya başladığı belirtildi.

Günümüzde devam eden eden ve yarım milyondan fazla kişinin ölümüne yol açan koronavirüs (covid-19) pandemisinde yapılan araştırmalara göre mutasyon sonucu G614 ve D614 adı verilen iki farklı türün oluştuğu belirtildi. Bu iki tür arasında G614 türünün daha az ölümcül ancak daha fazla bulaşıcı olduğu ortaya konuldu. Günümüzde de bu daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü türün yayıldığının tahmin edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada virüsün yaşaması için bulaşmaya devam etmesinin gerekliliği ve bunun için de giderek daha az ölümcül varyasyonlara dönüştüğü ortaya konuldu ve gençler arasında salgının yaygınlaşmasının da bu görüşü desteklediği öne sürüldü.

Bu şekilde devam ederse gelişen mutasyonlar hastalığı daha bulaşıcı ancak daha öldürücü türlere dönüştürecek ve en sonda oluşacak virüs hasta etme özelliğğini kaybettirecek. Tabi bunları öngörmek için çok erken ve olayların bu şekilde gelişip gelişmeyeceğini bize zaman gösterecek.