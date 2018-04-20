Van Gölü ‘Asrın süper gıdası’ için ideal

Bilim insanlarının Van Gölü’nün sodalı suyu ile yaptıkları bir araştırma sonucunda, ‘Asrın süper gıdası’ olarak bilinen mikroskobik mavi-yeşil alglerden spirulinanın, normalinden en az iki kat daha fazla büyüdüğü tespit edildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muhammed Arabacı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Ediz Koru, dünyanın ikinci büyük sodalı gölü olan Van Gölü suyu ile ilgili bir araştırma yaptı.

Van Gölü’nün sodalı suyu ile yapılan araştırma neticesinde mikroskobik mavi-yeşil alg olarak bilinen ve aslında bir siyanobakteri olan spirulina; bilinen bir besi ortamına kıyasla Van Gölü suyunda iki kat daha fazla büyüdüğü ortaya çıktı.

Araştırma ile Van Gölü’nün yüksek alkali suyunda hem insanlar, hem de hayvan ve bitkiler için ‘süper besin’ olarak bilinen spirulinanın yetiştirtilebileceği sonucuna varıldı. Yüksek besin değerine sahip ve sağlığa yararlı olduğu gerekçesiyle asırladır tüketilen mikroskobik su yosunu olan spirulinanın Van Gölü’nde kurulan tesislerle kültüre alınması, ülkeye ek gelir sağlanması açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak: İHA

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