Mısır Piramitlerinin Gizemi Çözülüyor Mu?

Amsterdam Üniversitesi’nden fizikçilerden oluşan bir ekip 2004 yılında Mısır’da şantiye alanında bulunan blokları anlatan bir çalışmada bulundu: “Mısırlılar büyük tahta kızakları itti ve çekti. Bu durumda kum kızağın önü muhtemelen suyla ıslatılmış olduğu için sürtünmeyi azaltarak taşların hareket etmesini kolaylaştırmıştı. ”Bu kızakların önündeki suyu dökme eylemi, eski Mısır’da sanat eserlerinde pek çok kez tasvir edilmiştir.

Mısır piramitlerinin yapımı için tam 170 bin ton kayanın Nil Nehri’nde, insan yapımı bir kanal üzerinden sandallarla taşındığı ortaya çıktı. Bugüne kadar bu gizemle ilgili ‘uzaylı yardımı’ da dahil pek çok teori ortaya atılsa da, ‘gerçek detaylar’, piramitlerin yapımında üst düzey sorumluluk almış ‘Merer’ isimli bir Mısırlının günlüklerinde ortaya çıktı.

Yaklaşık 3 bin yıllık bu günlüklere göre, tam 2 buçuk tonluk dev kireçtaşı ve granit bloklar, Nil Nehri üzerinden tahta sandallarla piramidin yapıldığı bölgeye taşındı. Sandallar iplerle birbirine bağlanırken, eski Mısırlı mühendisler de geçiş için Nil kıyısındaki bir limandan piramidin inşa edileceği Gize’ye doğru kanal açtı. Dev taşlar bu sayede 800 km öteden su üzerinde getirildi. Bunda binlerce işçi görev alırken, toplam 170 bin ton kaya taşınmış oldu.

Daha önce ise araştırmalar sonucunda, piramitlerin sıcaklıklarıyla ilgili farklı verilerin elde edildiğini belirtilmişti. Piramitlerin içinde gizli odaların ve koridorların olabileceği öne sürülmüştü.

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