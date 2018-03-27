Antibiyotik Özelliği Gösteren Sakız Üretildi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde TUBİTAK katkılarıyla, bağışıklığı güçlendirici propolisli sakız yapıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, TÜBİTAK’ın katkılarıyla, 3001 projesi olan ve yaklaşık 60 bin lira bütçeli, bağışıklığı güçlendirici ve antibakteriyel, antifungal ve antiviral etkiye sahip propolisli sakız yaptı.

“Propolis, arıların özel bir üründür”

Propolisin arılar tarafından yapıldığına değinen ve çok az mikarda olduğunu belirten projenin öncüsü Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Palabıyık, “Propolis, arıların ağaç ve bitki özütlerini bal mumu, polen, kendi salgıları ve az miktarda balla karıştırıp ürettiği özel bir üründür. Propolise kısaca arıların kullandığı doğal antibiyotik diyebiliriz. Bununla arılar kovanların içini dezenfekte ederler. Propolisin 300’e yakın farklı bileşene sahip olduğu tespit edilmiştir. Bunlar arasında en önemli grubu flavonoid dediğimiz antioksidan maddeler oluşturmaktadır. Bu bileşenler sayesinde propolis bağışıklığı güçlendirici ve antibakteriyel, antifungal ve antiviral etkiye sahiptir” dedi.

İnsanların propolisi çok eski zamanlardan beri kullandığını, bunun son zamanlarda daha da artığını vurgulayan Palabıyık, “Bunların ortak özelliği propolisin ekstrakt şeklinde yani sıvı formda kullanılmasıdır. Ayrıca ticari olarak satılan su bazlı, alkol bazlı ya da gliserin bazlı propolislerin içerikleri incelendiğinde birim miktardaki saf propolis oranı oldukça azdır, bu da propolisin sahip olduğu bileşenlerin, geliştirilen ürünlere geçişini azaltmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Yapay aroma maddesi içermiyor”

Palabıyık, şekeril ve şekersiz olarak üretilen propolisli sakızın bir diğer amacının, ebeveynlerin çocuklara vermekte zorluk çektiği propolisi eğlenceli hale getirmek olduğunu söyledi.

“Propolisin doğal aroması sayesinde herhangi bir yapay aroma maddesi içermemektedir. Amacımız, çocuklara ebeveynleri tarafından boğaz enfeksiyonu, farenjit, aft ve grip gibi hastalıkların tedavisinde kokusu ve ilaç algısı yüzünden zorlukla verdiği propolisi, onların severek tükettiği sakız ürününe eklemekle çekici hale getirmektir. Bu ürünün yetişkinler için avantajı ise genelde ağız ve diş sağlığı için sakız tüketilmektedir. Bu yönde pozitif etkisinin akademik çalışmalarca tespit edildiği propolis ile şekersiz sakız geliştirilecek olması yetişkinler açısından da bu ürünün tercih edilebilirliğini artıracaktır.”

Dr. İbrahim Palabıyık bir sonraki aşamada amaçlarının, ürünü ticarileştirerek sanayicilerin de desteğiyle ülke ekonomisine katkı sağlayacak bir ürün haline dönüştürmek olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

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