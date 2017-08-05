Tarihin En Büyük Güneş Tutulması Görülecek

Tarihin en büyük güneş tutulmasına günler kaldı . Ulusal Güneş Gözlemevi, 21 Ağustos’ta tarihin en büyük güneş tutulmasının gerçekleşeceğini açıkladı. Peki tutulmayı nasıl gözlemleyeceğiz. Detaylar yazımızda…

Bilim insanlarının “Tarihin en büyüğü olacak” dediği güneş tutulmasına az bir süre kaldı. 21 Ağustos’ta yaklaşık 90 dakika sürecek olan tutulma sayesinde bir ilk yaşanacak. Güneşin yüzölçümü ilk kez gerçek değerine yakın olarak hesaplanabilecek. Tam tutulma en iyi ABD’den izlenebilecekken, Türkiye’den de kısmen görülebilecek.

İngiltere merkezli gözlemevinde görevli bilim insanlarının ‘tarihin en büyüğü’ olarak tanımladığı güneş tutulması sırasında, Ay, yaklaşık 90 dakika boyunca Güneş’in önünde kalacak. Sadece ABD’den izlenebilecek tam tutulma, DKIST teleskopu ile de ölçümlenecek.

Bilim insanları yaptıkları araştırma sonucunda, Güneş’in yarıçapının daha önce hesaplandığından çok daha büyük olduğuna dair bir araştırma ortaya koydu.

Bilimsel çalışmanın sonuçları 21 Ağustos’ta ABD’den izlenebilecek “tam Güneş tutulması” esnasında ispatlanacak. Buna göre neredeyse tam 200 yıldır eksik hesaplanan Güneş’in yüzölçümü ilk defa gerçek değerlerine yakın olarak ölçülecek.

Alman astronom Arthur Auwers, 1891 yılında tarihta Güneş’in boyutunu ilk kez tahmin eden kişi olarak tarihe geçti. Auwers, Yıldız’ın fotosferindeki çıplak gözle görülebilen dalgalanmaları baz alarak Güneş’in yarıçapını 696 bin kilometre olarak hesaplamıştı.

Alman astronomun modellemesi 2015 yılana kadar kullanıldı. Bu tarihte Uluslararası Astronomi Birliği, Güneş’i izleyen uyduları baz alarak, Yıldız’ın yarıçapını 695 bin 700 kilometre olarak yeniden hesapladı.

Google Maps için, Güneş ve Ay tutulmalarını detaylı olarak modelleyen araştırmacı Xavier Jubier, gözlemlerinin Güneş’in daha önce düşünülenden büyük olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. NASA’dan araştırmacı Ernie Wright da yaptığı araştırmanın sonuçlarından yola çıkarak Jubier ile aynı fikirde olduğunu açıkladı.

Google’dan Güneş Tutulmasına Özel Ürün

Güneş tutulması için ABD merkezli teknoloji devi Google da harekete geçti. Google, insanların güneş tutulmasını izlemelerine olanak tanımak amacıyla Mystery Science ile güçlerini birleştirdi ve güneş tutulmasının daha rahat izlenmesi için özel gözlükler üretti.

Güneş tutulması nasıl izlenebilir?

Güneş’i açık şekilde görebileceğiniz bir noktaya ihtiyacınız bulunuyor. Tutulmadan birkaç gün önce seçtiğiniz yerden Güneş’i açıkça gördüğünüzden emin olun. En önemlisi gözlerinizi koruyacak gereçleri yanınızda bulundurun. Ayrıca kamera ve akıllı telefonlarınızın lenslerini korumayı unutmayın.

Güneş tutulmasını asla çıplak gözle izlemeyin!

Takip için koruyucu gözlük, basit bir projeksiyon cihazı veya bir karton bile yeterli olabilir. Ancak koruyucu gözlüğünüz olsa bile Güneş tutulmasını asla dürbünle izlemeyin. Çünkü gözleriniz yeterli şekilde korunmaz. Teleskop veya dürbünle tutulmayı izlemek için de koruyucu gözlüklerde kullanılanlardan çok daha güçlü filtrelere ihtiyaç duyuluyor.

Kaynak: Ntv, Indigo

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