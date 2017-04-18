Dünya’nın En Derin Noktası: Mariana Çukuru

Dünya’nın en derin yerinin Mariana Çukuru olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Ancak bu kadar gizemli bir mekan hakkındaki tek bilgimiz bu olmamalı. O yüzden buyurunuz daha fazlasına…

Mariana Çukuru’nu Dünya üzerindeki bilinen en derin nokta olarak biliyoruz. O kadar derin ki Everest’i ters çevirip başını bu noktaya denk getirsek dahi yüzeye 1 km’lik mesafe kalırdı. Yapılan son ölçümlere göre en derin noktası yaklaşık 10.994 metredir. Uzunluğu 2.542 kilometre, genişliği ise 69 kilometredir. Büyük Okyanus’un batısındaki Mariana Adaları’nın en büyüğü olan ve en güneyindeki adası olarak bilinen Guam Adası’nın güney batısında, Japonya ve Endonezya’nın tam ortasında yer alır.

Mariana Çukuru’nun nasıl oluştuğunu açıklarsak: Kimi zamanlar yer kabuğunu oluşturan plakalardan bazıları birbirlerine yaklaşarak çarpışırlar. Bu çarpışma neticesinde plakalardan biri diğerinin altına girerek “dalma” adı verilen bir durum gerçekleştirir. Dalma durumunun anlamı ise yoğunluk bakımından üstün olan plakanın, daha az yoğun olan plakanın altına kayması olayıdır. Bu bölgelerde şiddetli depremler görülebilir ve depremlerin oluştuğu derinlikler levhaların büyüklüğüne göre 700 kilometreyi bulabilir. İşte Mariana Çukuru da Pasifik Plakası ile Mariana Plakası’nın birbirine çarpması sonucu oluşmuş bir çukurdur.

Mariana Çukuru’nda hayat belirtileri vardır. Yapılan araştırmalar, aşırı basınçlı ve soğuk ortamda yaşayabilen birçok mikroorganizma, balık ve yengeç türünü ortaya çıkarmıştır. Buradaki yaşamın temel dayanağı, 300 dereceye ulaşan volkanik püskürmeler ve buradan çıkan sülfürü metabolize edebilen bakterilerdir. Bu kadar derinde yaşayan balık türlerinin hayatları yüzlerce yılı bulabilmektedir. Buradaki canlıların, Prehistorik Dönemler’den (Tarihöncesi Dönem) bu yana aynı kaldığı düşünülmektedir.

1951 yılında “Challenger II” gemisiyle Büyük Okyanus’ta araştırma yapan bilim insanları, Mariana veya Larron takımadalarının doğusunda denize saldıkları sondanın 10.863 metreye kadar indiğini görünce, o güne kadar bilinen deniz çukurlarının (Filipinler, 10.540 metre, Japonya, 10.535 metre, Karmadek takımadaları, 9.425 metre) en derinini bulduklarını anladılar. Batiskaf*ın içindeki İsviçreli bilim insanı Jacques Piccard ile ABD Donanması’ndan Teğmen Donald Walsh, Mariana Çukuru’na inebilmeyi başaran ilk insanlar olmuşlardır. Buldukları bu nokta 8.850 metrelik Everest dağını bile kolaylıkla yutabilecek olan Mariana Çukuru’ydu!

25 Mart 2012’de, yönetmen James Cameron “Dikey Torpil(Deepsea Challenger)” adlı özel denizaltısıyla Mariana Çukuru’na tek başına inmeyi başardı. 156 dakikada Dünya’nın tabanına inen, 3 saat incelemelerde bulunan Cameron, beklenenden daha kısa sürede, 70 dakikada yüzeye çıktı. James Cameron, okyanusun en derin noktası olan Challenger Deep’e inmişti ve böylece okyanusun en derin noktasına tek başına inen ilk insan olmayı başarmıştı. Burada çektiği görüntüler ve topladığı numunelerle iki yeni canlı türünün tespit edilmesini sağlamıştı.

**Batiskaf: Çok yüksek basınçlara dayanabilen sert maddeden yapılmış çelik küre biçimli, dalış için benzin boşaltarak onun yerine deniz suyu alarak demir safra atan araç.

Kaynak: Onedio.com

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