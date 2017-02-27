Huawei P10 ve P10 Plus görücüye çıktı!

P9 serisi Nougat güncellemesi Türkiye’de yaklaşık 3 haftadır devam ederken Huawei; yeni modeli P10 serisiyle dün Barselona’da gerçekleştirilen 2017 Mobil Dünya Kongresi’nde bir kez daha sahneye çıktı.

15 gündür geri sayımları devam ederken dün geri sayım bitti ve 2017 Mobil Dünya Kongresi (MWC) Barselona’da düzenlendi ve Huawei tarafından beklenen duyuru gerçekleşti.Aralık ayında Mate 9 serisinin tanıtımı ve şu sıralar P9 serisinin güncellemeleriyle meşgul olan Huawei, öte yandan da yeni modellerini görücüye çıkarmaya devam ediyor.

Önceki model P9 serisi ile sesini daha geniş bir kitleye duyuran ve Türkiye’de de önemli satış gelirleri yakalayan firma; çıkardığı yeni seride yine bir Leica lens çoğullamasıyla fotoğraf ve ‘selfie’ severlerin dikkatini çekiyor. Bu seride de Huawei’in kendi geliştirdiği HiSilicon Kirin 960 işlemcisi kullanılıyor. 4 adet 2.4 GHz hızında çalışan Cortex A73 ve 4 adet 1.8 GHz hızında çalışan Cortex A53 çekirdeğine ev sahipliği yapan Kirin 960, grafik tarafında gerekli olan gücü Mali-G71 MP8 GPU’dan alıyor.

Lite modelinin de muhtemelen önümüzdeki günlerde tanıtılacağı Huawei P10 serisinin standart ekran özellikleri olarak 2.5D kavisli ekran ve Gorilla Glass 5 cam olarak belirtilebilir. Başlangıç modeli ‘P10’; 5.1 inç genişliğinde 1080p IPS LCD ekranı, 4GB Ram ve 64 GB hafızası ve 3200 mAh bataryasıyla bu yılın en ‘cömert’ donanımlı telefonlarından biri oluyor. Büyük kardeşi P10 Plus’ta ise 3750 mAh batarya kullanılan 5.5 inç Quad HD IPS LCD ekranlı cihaz, 4GB Ram /64GB hafızalı modelinin yanında 6GB Ram ve 128GB hafızalı modeli ile güçlendiriliyor.

P9 serisinden en büyük tasarım farkı olarak ise bir önceki modelde telefonun arkasında yer alan parmak izi butonunun; ön tarafa çekilerek ‘Home’ butonuyla birleştirilmesi ve bu butona geri tuşu ve görev düzenleme tuşunun yatay ve dikey sürükleme hareketleriyle entegre edilmesinin sonucu olarak navigasyon tuşlarının tamamen kaldırılması olmuş. Bu düzenlemedeki en büyük aktör ise Android 7.0 Nougat işletim sistemine entegre edilmiş olan Huawei’in kendi geliştirdiği ve yakında tamamen kendi başına bir işletim sistemi olarak kullanılması beklenen EMUI 5.1 arayüz yazılımı olmuş. Telefonun arka yüzeyinde ise fırçalanmış bütün metal bir kasa kullanılarak; çift anten bandı yerleştirilmiş. Dolayısıyla kamera,lazer ve flaş pozisyonlarının da çok fazla değiştirilmediği yeni model; P9 modelinin makyajlanmış halini andırmış.

P10 modelinin tavsiye edilen satış fiyatı 649€ olarak, P10 Plus modelinin ise tavsiye edilen satış fiyatı 699€ olarak duyurulduğu basın tanıtımında P10 serisinin Mart ayında Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede ön siparişe sunulacağı da açıklandı.

Kaynak: gsmarena.com, shiftdelete.net

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