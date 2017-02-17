Dünya’da Aslında 8 Kıta Bulunuyor

ABD’nin saygın bilim dergilerinden “Amerikan Jeoloji Topluğu”nda yayımlanan bir araştırma dünyada 7 değil 8 kıta olduğunu ortaya koydu. ABD’li bilim insanlarına göre coğrafya kitaplarının yerinden yazılması gerekiyor. Bilim insanlarına göre, dünyada 7 değil 8 kıta bulunuyor. Yüzde 94’ü suyuna altında olan kıtanın ismi ise Zealandia.

11 bilim insanının yer kabuğu çatlakları konusunda yaptığı çalışmalar Avustralya’nın doğusunda “Zealandia” isimli yeni bir kıtanın varlığını ortaya çıkardı. Yeni Zelanda ve Yeni Kaldonya isimli bölgelerin Avustralya’dan 85 milyon yıl önce koparak ayrılan ve 4.9 milyon kilometrekarelik kıtanın bir parçası olduğu belirtiliyordu. “Zealandia” terimi ise 90’lı yıllarda 200 milyon yıllık parçalanmış bir süper-kıtanın bir kısmını ifade etmek için kullanılmıştı.

Okyanus tabanındaki yarıklar, kaya türleri ve alanın sınırlarını inceleyen uzmanlar, fikri ileriye taşıyarak buranın yeni bir kıta olduğu kanısına vardılar. 4.9 milyon kilometrekarelik yüzölçümüyle yüzde 94’ü su altındaki “Zealandia” dünyanın en küçük kıtası olabilir. Bölgede milyarlarca dolar değerindeki yeraltı kaynakları bulunuyor. Yeni kıtanın varlığı bu kaynakların kimin kıta sahanlığında bulunduğu tartışmalarına da yol açabilir. Ancak bu durum yalnızca Birleşmiş Milletler kıta sahanlığı antlaşmalarına göre belirlenebiliyor.

Kaynak: Ntv

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