LYS’de Sistem Değişti: Açık Uçlu Sorular Geldi

ÖSYM tarafından 2017 ÖSYS kılavuzu yayımlandı. Buna göre, LYS-1 Matematiktestinde 3 soru, LYS-2’de Fizik, Kimya, Biyoloji testlerinin her birinde 1’er soru, LYS-3’te Türk Dili ve Edebiyatı testinde 2 soru, Coğrafya-1 testinde 1 soru, LYS-4’te Tarih testi ve Coğrafya-2 testinin her birinde 1’er soru, Felsefe grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde tüm adaylar için ortak olan 1 soru “kısa cevaplı” olacak. Yabancı Dil testinde (LYS-5) ise 3 soru, “kısa cevaplı” sorulardan oluşacak. Kısa cevaplı soruların değerlendirilmesinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılmayacak. Öğretmenlik programlarının tamamı ve İlahiyat programı, ÖSYMile öğrenci alacak.

ÖSYM yetkililerinden alınan bilgiye göre, başvuruları 4 Ocak’ta başlayacak ve 18 Ocak’ta sona erecek Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve haziranda yapılacak Lisans Yerleştirme Sınavı’yla (LYS) ilgili önemli kararlar alındı. 2017 Öğrenci Seçmi ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu’nu yayımlayan ÖSYM, 2017 ÖSYS Değişikliklerini de sitede duyurdu.

2017 ÖSYS’DE LYS HUSUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

– Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından ön lisans programlarına sınavsız geçişle yerleştirme işlemi kaldırıldığından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar, ön lisans programlarına ek puanları ile yerleştirilecek.

– Adaylar, saat 10.00’da başlayan sınavlarda saat 09.45’ten sonra; saat 14.30’da başlayan sınavlarda saat 14.15’ten sonra sınav binalarına alınmayacak.

– LYS’lerde kısa cevaplı sorular yer alacak.

– LYS-1’de (Matematik Sınavı) Matematik Testi yer alacak.

– Açıköğretim önlisans/lisans programlarına da puan türü konulmuş olup puan türü programın örgün programdaki puan türü ile aynı.

– Öğretmenlik programlarında baraj puan 240 bin olarak belirlendi.

– Öğretmenlik programlarının tamamı ve İlahiyat programı LYS ile öğrenci alacak.

AÇIK UÇLU SORU ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

2017 ÖSYS kılavuzunda yenilikler hakkında bilgiler veren ÖSYM, LYS sınavında uygulanacak olan kısa cevapı soru yönteminin tanımlamasını gerçekleştirdi. Buna göre kısa cevaplı soru; cevabı bir sözcük, bir sayı veya bir cümle ile adaylar tarafından cevap kâğıdına yazılan ve/veya kodlanan soruları kapsayacak. İşte ÖSYM’nin kılavuzdaki ifadesinin tamamı;

“Adayların sınav salonundan çıkmalarının yasak olduğu süreler her LYS için ayrı ayrı aşağıda verilmiştir. Bu süreler dışında sınavını tamamlayan adaylar soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine eksiksiz teslim ederek sınav salonundan ayrılabilecektir. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun ayrılan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır. LYS’lerde sınav yapılacak alanlar aşağıda

açıklanmıştır. LYS’ler de kısa cevaplı sorular da yer alacaktır.



Kısa cevaplı sorular; cevabı bir sözcük, bir sayı veya bir cümle ile adaylar tarafından cevap kâğıdına yazılan ve/veya kodlanan sorulardır.”

KILAVUZDA DETAYLARA YER VERİLDİ

LYS sınavında yapılan değişiklikler, ÖSYM’nin 2017 ÖSYS kılavuzuna da yansıdı. Adayların 2017 LYS sınavında cevap kağıdını nasıl kullanabileceği konusunu detaylandıran ÖSYM, kodlamanın cevap kağıdının arka yüzüne yapılabilmesinin mümkün olacağını belirtti. İşte o açıklamanın detayları;

“LYS’ler de kısa cevaplı sorular da yer alacaktır. Kısa cevaplı sorular da adaylar sorunun cevabını cevapkâğıdının ilgili alanında yazacak ve kodlayacaklardır. Bu soruların optik cevap alanları cevap kâğıtlarının arkayüzünde de yer alabilecektir. Kısa cevaplı sorularda cevap kâğıdının değerlendirilmesinde kodlanan bilgiler optikokuyucu tarafından okunacaktır. Doğru olarak yazılan ancak, kodlanmayan veya yanlış kodlanan cevaplar işleme alınmayacaktır.”

HER BÖLÜMDE BELİRLİ SAYIDA KISA CEVAPLI SORU OLACAK

Matematik Testinde 3 soru, kısa cevaplı soru olacak. Adaylar sorunun cevabı olan rakamı cevap kâğıdının ilgili alanında yazacak ve kodlayacak. Cevap kâğıdının değerlendirilmesinde kodlanan bilgiler optik okuyucu tarafından okunacak. Doğru olarak yazılan ancak, kodlanmayan veya yanlış/eksik kodlanan cevaplar işleme alınmayacak. İşte diğer bölümlerde yer alacak soru sayıları;

Fizik, Kimya, Biyoloji Testinin her birinde 1’er soru,

Türk Dili ve Edebiyatı Testinde 2 soru, Coğrafya-1 Testinde 1 soru,

Tarih Testi ve Coğrafya-2 Testinin her birinde 1’er soru, Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinde tüm adaylar için ortak olan 1 soru,

Yabancı Dil Testinde 3 soru, kısa cevaplı soru kısa cevaplı soruların değerlendirilmesinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılmayacaktır.

Kaynak: ÖSYM, Hürriyet

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...