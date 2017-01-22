Küresel Tohum Sığınağı Faaliyette…

Burası Norveç‘in Kuzey Kutbu’nda bulunan Svalbard Takımadaları. Burası çok büyük bir kıyamet senaryosu için tasarlandı. Svalbart Küresel Tohum Sığınağı. Diğer adıyla Kıyamet Sığınağı. Dünya’nın herhangi bir olası felaket senaryosu için kurulan ilk önlem merkezi.

Dağın 130 metre içerisine inşa edilerek donmuş toprakla kaplandı. Güç kesilse bile tohumlar 200 sene boyunca donmuş halde kalabilir.

Sığınak, 2008’de faaliyete geçti ve o günden beri tüm dünyadan 4.000 farklı bitki çeşidine ait yaklaşık 860 bin örnek teslim aldı.

Ve sığınak şimdiden hizmet vermeye başladı. 2015’in sonunda bir Suriyeli araştırmacı, savaşta zarar gören tohum bankasını onarmak için sığınağa daha önce teslim ettiği örnekleri geri aldı.

Bu, Arktik bankasından ilk tohum alımıydı. Binlerce tohum, büyük bir gizlilikle ve güvenli bir şekilde Fas’tan, Lübnan’dan buraya taşınıyor.

Burada hiçbir ülke dışarıda tutulmuyor, uluslararası gerilime rağmen Kuzey Kore’nin bile teslimatı var:

“Açıkçası, Kuzey Koreliler bu tohum teslim işine fazla dikkat ediyorlar ama bu aynı zamanda tohum sığınağının gerçek küresel doğasını da gösteriyor. Sığınağa geldiğinizde politikanın bir önemi kalmaz, burada önemli olan tohumların güvenliğidir.”

Sığınak, Norveç hükumeti ve Crop Trust kuruluşu tarafından finanse ediliyor. Ve bir yılda sadece 3 ya da 4 kez tohum alımı için kapılarını açıyor.

Yakın zamanda Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri’nden yeni tohumlar geldi.

Özel kodlarla kilitli 5 kapı var ve tohum kasalarına ulaşmak isteyen herkes bu kapılardan geçmek zorunda:

“Birileri bir şeyleri kırmaya kalkarsa ya da zarar verirse diye alarm sistemimiz var. Fakat şimdiye kadar hiç böyle bir şey olmadı. Herhangi birinin tohum sığınağına zarar vermek isteyeceğini sanmıyorum. Burada bu tür suçlar olmaz.”

Yetkililer, dünya bitkisel gıda mirasının korunması ve tarıma henüz açılmamış bölgelere tohum sağlama açısından, yakın zamanda Suriye’ye geri verdikleri tohumları projenin başarısının bir işareti olarak görüyor.

Sığınakta hala yeni tohumlar için yeterince alan var. Üç ana odada 4.5 milyon örneğe ait 2 milyardan fazla tohum saklamak mümkün.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...