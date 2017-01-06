Bitkilerin Nesli Tükenmeyle Karşı Karşıya

Küresel ölçekte bitkilerin ömrüne dair yapılan bir araştırmaya göre, dünyada yetişen bitkilerin yüzde 21’inin ya da her 5 bitkiden 1 tanesinin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.

Londra’daki Kew Kraliyet Botanik Bahçesi Bilimsel Araştırmalar Merkezi’nin Dünya Bitkilerinin Durumu adlı raporuna göre dünya çapında 391 bin bitki bulunuyor.

Merkezin Müdürü Profesör Kathy J. Willis “Durumun olumlu tarafı, hala yeni bitkiler keşfetmeye devam ediyoruz. Yılda ortalama 2 bin yeni bitki türü keşfediliyor. Gıda, yakıt ve ilaç temini için bitkiler buluyoruz. Negatif taraf ise toprak örtüsünde büyük değişimler gözlemliyoruz. Başlıca nedeni tarımsal faaliyetlerden kaynaklanıyor. Biraz da iklim değişikliğinden dolayı.” dedi.

Profesör Kathy J. Willis, ormanların tarım arazisi veya şehirleşmeye kurban edilmesi sonucu tabii yaşam alanlarındaki hızlı değişikliklerin dünyamızı olumsuz yönde etkilediği uyarısında bulunuyor:

“Barındırdıkları önemli bitkilerden dolayı halen korunan çok az alan var. Örneğin korumaya alınan yerlerin çoğu kuşların yuva yaptıkları yerler. İnsanlık için hayati öneme sahip bitkilerin bulunduğu alanlara artık önem vermeliyiz.”

Botanik bahçesinde üzerinde araştırma yapılacak çok sayıda nebatat bulunuyor. Fakat bu miktar yeryüzünde bulunanların sadece bir bölümü. Bahçede şimdi soyu tükenmiş olan bitki türleri de var.

Kraliyet Botanik Bahçesi Bitki Tanımlama ve Adlandırma Bölümü Başkanı Timothy Utteridge sitemli şekilde hayatını adadığı işiyle ilgili şu çarpıcı açıklamayı yaptı:

“Görevimi iş olarak kabul etmiyorum. Amacım gezegendeki tüm bitkileri tanımlamak. Fakat canlılar ve ormanlar daha fazla değişir ve vahşi tabiat bitkileri yok olursa galiba o zaman sadece bu bitki müzesindeki örnekleri araştırmak zorunda kalacağım.”

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) raporuna göre, tarımın yüzde 31 oranla damarlı bitki türleri için en büyük tehdit olduğu açıklanmıştır.

İkinci büyük tehdit ise bitkilerin kesilip toplanması (%21,3). Bitkilerin yok olmasında iklim değişikliğinin etkisi yüzde 3,96 ile ufak bir yer tutuyor. Lakin bilim adamları gerçek etkinin ileride yıllar sonra anlaşılacağını belirtiyor.

Kew Kraliyet Botanik Bahçesi Bilimsel Araştırmalar Merkezi’nin raporunun orijinal İngilizce versiyonunu *buradan* elde edebilirsiniz.

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