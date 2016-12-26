Yerli Arama Motoru Geliyor

Türkçe karakterlerin kullanılabildiği yazılımlar teknoloji dünyasında yerimizi zamanla almamızla birlikte yavaş yavaş hayata geçti. Bu gelişmeler ışığında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın da desteğiyle yerli arama motoru için çalışmalar başlatıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Hem Türkçe karakterlerin kullanılabileceği yazılımlar hem de özellikle yerli bir arama motorunu geliştirmemiz ülkemiz açısından çok önemli. Bunların çalışmalarını yapıyoruz.” dedi.

“Siz sadece lokal bir çalışma yaparsanız, dünya ile entegre olmazsanız istediğiniz verimi ve sonucu alamazsınız. Bizim kesinlikle bu sektörde ister web adreslerinde olsun ister internette yaptığınız işlemlerde olsun dünya ile entegrasyonda taviz vermeden, ancak hem Türkçe karakterlerin kullanılabileceği yazılımlar hem de özellikle yerli bir arama motorunu geliştirmemiz ülkemiz açısından çok önemli. Bunların çalışmalarını yapıyoruz.”

Ayrıca fiber altyapı konusunda da önemli gelişmeler mevcut. Mobil ve sabit genişbant iletişimde data kullanımının her yıl katlanarak arttığını hatırlatan Arslan, bakır ve koaksiyel altyapı ile belli yüksek hızlara erişmenin mümkün olamadığına işaret etti. Mevcut altyapının hızla fiber altyapı ile değiştirilmesi gerektiğini kaydeden Arslan, “Özellikle 4.5G mobil iletişimi için teknolojinin sağladığı ve gelecekte sağlayacağı hızlara ulaşacak, sayıları hızla artacak ve kapsama alanları küçülecek baz istasyonlarına erişim için mutlaka güçlü ve geniş fiber altyapıya ihtiyaç var’’ dedi.

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