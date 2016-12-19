Arrival’ın Ne Kadarı Bilim Ne Kadarı Kurgu?

Bilim ve kurgunun iç içe geçtiği Arrival, konusu ve kadrosunda bulundurduğu Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker gibi oyuncular ile son dönemin en çok merak edilen yapımlarından birisiydi. Peki geçtiğimiz hafta vizyona giren, daha önce Prisoners ve Sicario filmleriyle tanıdığımız Denis Villeneuve’un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin ne kadarı bilim ne kadarı kurgu?

Yaklaşık 20 yıl önce Ted Chiang tarafından kaleme alınan Story of Your Life isimli romandan beyazperdeye uyarlanan film, bilimkurgu sevenlerin belki de son yüzyılda en çok sorduğu soru olan uzaylılarla ilk temasımızda nelerle karşılaşacağımızı mercek altına alıyor. Amy Adams’ın canlandırdığı ve uzaylıların dilini çözmek için ABD hükümeti tarafından görevlendirilen dil uzmanını Dr. Louise Banks‘in çevresinde gelişen olayları konu alan film, zaman yolculuğuna yeni bir bakış açısı getiriyor.

Uzaylıların kullandığı dilde zaman kavramının olmadığını keşfeden Banks, bu sayede geleceğe giderek daha önce bilmediği şeyleri adeta paralel zaman dilimlerine giderek öğrenip, günümüzü değiştirebiliyor. Aksiyon olmadan da bilimkurgu çekilebileceğini kanıtlayan film, her ne kadar ezber bozan bir senaryona sahip olsa da filmin en temel konusu olan zaman yolculuğunda fantezinin üzerine çıkıp herhangi bir bilimsel dayanak sunamıyor.

Filmin bilimden ziyade kurguya kaydığı bir başka konu ise bir anda gezegenimizde beliren uzaylılar… Evrende gezegenimize benzeyen 40 milyar gezegen var. Ancak herhangi bir gelişmiş medeniyetin bizimle bağlantı kurması sandığımızdan daha uzun sürebilir. Uzaya 100 yıldan biraz fazla süredir dalga gönderiyoruz. Ayrıca gezegenimizden 30 ışık yılı uzaklıktaki dalgalar bize ulaşmış durumda. Bu devasa alanda henüz dünya dışı bir yaşama rastlanmış değil (Bununla ilgili bir yazımı şuradan okuyabilirsiniz.). Başka bir deyişle 2 trilyon galaksiyi barındıran evrende bu şekilde bir seyahat şu an için bilimden ziyade kurguya kayan bir teori.

Filmde uzaylıların dilini çözmek için kullanılan metodların ne kadar bilimsel olduğuna yönelik açıklamalarda bulunan Leeds Beckett Üniversitesi çalışanı John Elliott, uzaylı bir ırkın dilini çözmek için şifreyi çözebilecek Rosetta Taşı gibi bir şeye ihtiyaç duyduğumuzun altını çiziyor. Filmdekinin aksine bilinmeyen bir dili çözmek için Mısır’da 18’inci yüzyılda kale yapımındaki bir kazı sırasında rastlantı eseri bir Fransız askeri tarafından bulunan, üç dilde yazılmış ve yüzyıllar boyunca çözülemeyen hiyeroglif’in çözülmesinde kullanılan Rosetta Taşı’na benzer bir yöntem kullanılmasının gerektiğinin altını çizen Elliott’ın iddiasına göre, senaryodaki yöntemler gerçeği pek de yansıtmıyor.

Filmde izleyicinin belki de en çok aklına takılan soru uzay gemisi içinde yer çekimini kıran mekanizmanın nasıl oluştuğu. Her 18 saate bir bu gemiye giren ekip, burada yeryüzünün çekiminde kurtularak fizik kurallarına aykırı bir şekilde hareket edebiliyorlar. Ancak bu durum da şu ana kadar bilinen bütün fizik kurallarına aykırı. Zira bildiğimiz kadarıyla Dünya’nın yer çekimini istediğiniz şekilde değiştirmek için en az dünya kadar bir kütleye sahip bir cisme sahip olmanız lazım.

Filmde ‘heptapod’ adı verilen uzaylı ırkın insanların karşısına çıkmaması ise filmin senaryo olarak en elle tutulur yanı. Zira senaryo pek çok Hollywood yapımının aksine işgal için değil yardım için gezegenimize gelen heptapod’ların bunun için gösterdiği özeni de bu şekilde başarılı bir biçimde işliyor. Uzaylı ırkın herhangi bir insanla yapacağı temas, bizim ekosistemimizde bulunmayan bir virüsün gezegenimize yayılmasına sebep olabilirdi. Bu nedenle heptapod’ların temastan kaçınması oldukça mantıklı bir çerçeveye oturuyor. Bu durumun en radikal örneği, ‘yeni dünya’ olarak da anılan Amerika kıtasının Avrupa’lı kaşifler tarafından keşfedilmesinin ardından pek çok yerli halkın Avrupalıların farkında bile olmadan taşıdığı virüsler tarafından öldürülmesi.

Genel olarak bizi heyecana sokan Arrival senaryosuyla IMDB‘den aldığı 8,3’lük skoru sonuna kadar hak ediyor. Ancak uzay bilim hakkında meraklıysanız ve bir şekilde bu konuda bilginiz varsa, filmde gelişen olayların bir senaryo ürünü olduğunu asla aklınızdan çıkarmamalısınız.

Kaynak; IMDB, Ntv

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