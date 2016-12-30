2016’nın En İyi Mobil Uygulamaları

Akıllı telefonlarımıza ve dolayısıyla da hayatlarımıza, her yıl sayısız yeni uygulama giriyor. Bunlardan bir kısmını çok nadir kullanıyoruz, bir kısmı sadece heves olmaktan öteye gidemiyor, bir kısmı ise gerçekten de bizler için vazgeçilmez hale gelmeyi başarıyor.

TIME dergisi bizler için en iyi 50 uygulamayı seçmiş durumda. Her birinin farklı yönleri nedeniyle 1-50 arası sınıflamanın doğru olmadığını belirten dergi, ilk 50’yi gelişigüzel bizimle paylaşmış. Ben de sizler için bunlardan bazılarını derledim.

Venmo (Iphone & Android – ücretsiz)

Venmo bir nakit para gönderme uygulaması ve giderek de daha popüler hale gelmekte. Arkadaşınıza para göndermek, hesabı bölüşmek vb. durumlar için ABD’de çok fazla kullanılmaya başlandı. TIME’a göre 2016’da en büyük sıçramayı yapan uygulama Venmo olmuş.

Signal (Iphone & Android – ücretsiz)

Sohbetlerinizin gizli kalmasını gerçekten istediğiniz zaman hangi mesajlaşma uygulamasını kullanmalısınız? Signal, dünya çapında politikacılar ve iş insanları tarafından kullanılan şifreli bir sohbet uygulaması.

Snapchat (Iphone & Android – ücretsiz)

Snapchat ilk kez 2011 yılında çıktı, ancak bu yıl kesinlikle Mart 2016’daki “2.0” revizyonuyla kendine geldi. Filtrelerden yüz merceklerine kadar, Snapchat sadece yılın en eğlenceli uygulamalardan biri olmakla kalmadı aynı zamanda şirketler için de gerçek bir iş platformu haline geldi.

Pokémon Go (Iphone & Android – ücretsiz)

90’lı yıllarda dünya çapında bir çılgınlığı tetikleyen bu yaratıklar, sonunda bu yıl akıllı telefonlara da sızdı.Temmuz ayında piyasaya çıktığında inanılmaz bir patlama yarattı. Gerçi aynı etkiyi pek devam ettirebildiğini de söyleyemeyiz ama kuşkusuz senenin en popüler uygulamalarından biri oldu.

Whatsapp (Iphone & Android – ücretsiz)

Var olduğu yedi yılda dünyadaki en yaygın iletişim araçlarından biri haline geldi. Facebook’a ait olan uygulama tüm dünyaya mesaj göndermek için SMS’e daha ucuz bir alternatif sunuyor. SimilarWeb araştırma şirketi, 187 ülkeyi kapsayan bir anket düzenlemiş ve dünyanın % 55’inde WhatsApp’ın en tercih edilen mesajlaşma uygulaması olduğunu tespit etmiş. Bu yılın başlarında şirket, bir milyar kullanıcıyı aştığını açıkladı; bu, neredeyse dünyadaki her yedi kişiden birinin WhatsApp kullandığını gösteriyor.

NPR One (Iphone & Android – ücretsiz)

Neleri sevdiğinizi ve hangi konularla ilgilendiğinizi öğrenerek özelleştiren bir radyo istasyonu uygulaması.

NYT Cooking (Iphone – ücretsiz)

New York Times’tan çıkan NYT Cooking, pek çok yemeğin tarifini, hazırlık süresi ve daha fazlasıyla, çoğunlukla da güzel fotoğraflarla birlikte sunuyor. Bir özelliği de, web’de başka bir yerden bulduğunuz bir tarifi buraya da kaydedebilmeniz. İngilizce olması sizi zorlamayacaksa oldukça güzel bir uygulama.

Spotify (Iphone & Android – reklamlı)

Apple, Amazon ve Google’ın her türlü çabası bir yana, Spotify, müzik uygulamalarının kralı olmayı sürdürüyor. Bu yıl yenilenen tasarımıyla çok da güzel ve kullanışlı bir arayüze sahip oldu. Neye ihtiyacınız olursa olsun karşılayabilen “ruh hali” temalı çalma listeleri özellikle çok başarılı.

Prisma (Iphone & Android – ücretsiz)

Fotoğraflarımızı adeta canlı ve eşsiz sanat eserlerine dönüştüren Prisma’yı da 2016’da çok severek kullandık. Prisma kısa bir süre önce bir sosyal medya platformu haline geleceğini de açıklamıştı.

White Noise (Iphone & Android – ücretsiz)

Yeni doğmuş bir bebeği uyutmak, ağladığı zaman susturmak kuşkusuz zor ve zahmetli bir iş. Bu uygulama, bebeğe okyanus dalgaları, yağmur gibi yatıştırıcı sesler dinletebilmenizi sağlıyor. Karışımı bulmak için sesler arasında geçiş yapmak hayli kolay. Tek dezavantajı: Arka planda çalışmıyor.

Quik (Iphone & Android – ücretsiz)

GoPro’un bu yıl edindiği ve yeniden markalaştırdığı otomatik bir video düzenleme uygulaması olan Quik, bir sürü video çekimini alır, en iyi anları otomatik olarak tanımlar ve her şeyi ruh halinize uygun müziğe ayarlar. Kayıtlarınıza Facebook, YouTube veya Instagram’a koymadan önce profesyonel görünümlü bir dokunuş eklemek için harika.

Boomerang (Iphone & Android – ücretsiz)

Boomerang herhalde 2016’da en severek kullandığımız uygulamalardan birisi oldu. Hareketsiz fotoğraf çekimlerini loop halinde mini bir videoya dönüştürüyor; GIF ve stop-motion film arasında, çok eğlenceli bir hale getiriyor.

Vevo (Iphone & Android – ücretsiz)

Müzik videolarını seviyorsanız, muhtemelen akıllı telefonların MTV’si olan Vevo’yu zaten biliyorsunuzdur. Vevo, bu yıl yepyeni bir tasarıma geçti ve gerçekten de muhteşem bir arayüze sahip oldu. Keşif özelliği çok iyi çalışıyor; uygulama ayrıca zaman içinde tercihlerinizi öğrenip ve feed’inizi özelleştirmenize yardımcı oluyor.

Yazının orijinalinde toplamda 50 adet uygulamaya yer verilmiş. Diğerlerini de merak ettim derseniz TIME Dergisinin internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: TIME

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