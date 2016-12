Yüzyılın En Büyük Süper Ay’ı Gözlemlenecek

İlkokul bilgilerimizi şöyle bir gözden geçirirsek Dünya’nın Güneş etrafında, Ay’ın ise Dünya etrafında döndüğü bilgisini hemen anımsarız. Ancak ne Dünya’nın Güneş etrafında dönüşü, ne de Ay’ın Dünya etrafında dönüşü tam bir dairesel rota izlemediğinden gökyüzünde ilginç olaylara dönem dönem şahit olmuşuzdur. Süper Ay olarak adlandırılan bu görsel şölen Ay’ın dolunay evresinde Dünya’ya çok yakın bir konumdan geçmesiyle gözlemlenebiliyor. Bu sene göreceğimiz Süper Ay ise yüzyılın en büyüğü…

Bu sene Kasım ayında yaşayacağımız dolunay evresi ise 21. yüzyılda gözlemlenecek en büyük dolunay olacak. Peki süper ay olarak adlandırdığımız dolunay hangi gün gözlemlenecek? Türkiye’den de gözlemlenebilecek mi?

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) dünyadan çıplak gözle görülebilecek ilginç uzay olaylarını açıklamaya devam ediyor. NASA bu olaylardan bir tanesini daha duyurdu. NASA tarafından yapılan açıklamaya göre Ay, Dünya’dan son 70 yıldır hiç görülmediği kadar büyük ve net bir şekilde görülecek. Süper Ay olarak da adlandırılan bu olayda 14 Kasım gecesi gökyüzüne bakan insanlar, bugüne kadar tanık olmadığı kadar büyük bir dolunay ile karşılaşacak.

Bu gecede Dünya’ya en yakın noktaya ulaşacak olan Ay, gökyüzüne bakıldığında ise ihtişamlı görüntüsüyle kendine hayran bırakacak. %14 daha büyük ve %30 daha parlak bir şekilde görünecek olan Ay’a bakmak istiyorsanız 14 Kasım gecesinde kafanızı gökyüzüne çevirmeyi unutmayın.

