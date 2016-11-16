Stephen Hawking: İnsanoğlu tamamen yok olacak

Ünlü fizikçi, evren bilimci, astronom, teorisyen ve yazar Stephen Hawking’i tanımayanımız yoktur. Yaşamını evrenin gizemini çözmeye adayan Hawking son olarak akademik olarak bağlı olduğu Oxford Üniversitesi’nin derneğinde yaptığı Evrenin Kaynağı ‘The Origin of the Universe’ adlı konuşmada geleceğe dair bir çok uyarı ve tavsiyelerde bulundu. İnsanoğlunun geleceğine dair açıklamalar ise maalesef pek de iyimser değil.

Hawking, Oxford Üniversitesi Münazara Grubunda evren ve insanın kökenleri üzerine verdiği konferansta insanoğlunu karanlık bir geleceğin beklediğine işaret etti. Ünlü bilim adamına göre mevcut düzen içerisinde insanoğlunun Dünya’da bin yıldan az ömrü kaldı.

Son 50 yılda insanoğlunun evrenle ilgili bilgisinin kayda değer ölçüde arttığını belirten 74 yaşındaki Hawking, “Ufacık bir katkım olduysa ne mutlu bana. Bilim adamlarının büyük bir heyecan ve tutkuyla devam ettirdiği deneyler, evreni çok daha iyi anlamamızı sağlayacak. Cosmos gibi süper bilgisayarların da yardımıyla evrende milyonlarca galaksinin haritasını çıkarabileceğiz. Böylece evrendeki yerimizi de daha iyi anlayacağız.” dedi.

Hawking, “Kim bilir belki bir gün yer çekimi dalgalarını Büyük Patlama’nın kalbine bakmak için kullanmayı da başarabiliriz. Ancak aynı zamanda insanlığın geleceği için kendimize başka bir gezegende yer aramaya da devam etmek zorundayız. İklim değişikliği, yavaş yavaş Dünya’da yaşamın sonunu getirecek. Yaşanacak başka bir gezegen bulamamamız halinde insanoğlunun, narin gezegenimizde bin yıl daha ayakta kalabileceğini sanmıyorum.” ifadelerini kullandı.

Gençlere evrenin gizemlerini çözmeye çalışmaları önerisinde bulunan Hawking, sözlerine şöyle son verdi:

“Gözünüz yerde değil, gökyüzünde, yıldızlarda olsun. Gördüğünüz şeyi anlamaya, açıklamaya çalışın. Meraklı olun. Ne kadar zor olursa olsun başarabilirsiniz. En önemli şey, vazgeçmemektir.”

Cambridge Üniversitesinde öğrenciyken yakalandığı motor nöron hastalığı Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) nedeniyle hareket edemeyen ve konuşamayan Hawking, iletişim kurabilmek için bilgisayar teknolojilerinden yararlanıyor.

Hawking’in “Zamanın Kısa Tarihi” adlı kitabı, dünya genelinde 10 milyondan fazla satmıştı.

ALS, beyin ile omurilikte bulunan ve kasları kontrol eden sinir hücrelerine zarar veriyor. Henüz tedavisi bulunmayan ALS’ye yakalanan hastaların sadece çok küçük bir kısmı, 10 yıldan uzun süre yaşıyor.

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