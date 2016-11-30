İşte Dünya Haritası Gerçekleri

Batı medeniyetinin globalleşirken, bariz şekilde kendine ve dünyaya söylediği yalanlar vardır. Kültürün sanatın doğum yeri olarak, Antik Yunanistan’ı sunar. Aynı zamanda hatta daha önce, çok daha büyük matematik ve sanat sonuçlarına erişmiş Aztekleri, Mısır’ı hatta Çin’i hiçe sayarlar. Aynı şekilde haritalarımız da bu kurguyla üretilmiştir ve yalandır. Gelin doğrusuna bakalım.

Aşağıdaki haritaya bir bakalım. Büyüklüklerde bir tuhaflık var değil mi? Afrika ne kadar büyük öyle. Bir hata olmalı. Bir ömür boyu gördüğümüz haritada Afrika aşağılarda bir yerde küçük bir yerdi. Ama şimdi öyle değil. Kuzey Amerika’dan da büyük, Avrupadan da. Grönland bu kadar küçük müymüş?

Asya’da, Çin’in olduğu kısım da genişlemiş mi sanki? ABD ülke olarak eski haritaya göre küçük görünüyor. İngiltere nerede Allah aşkına ne kadar zorlanıyoruz Büyük Britanya’yı bulmakta.

Nasıl bir dünya haritası bu? “Ünlü ülkeler” küçülürken, görmememiz hatırlamamız, günlük hayatta ne yaşadıklarını düşünmememiz gereken ülkeler büyüdü!

Yukarıdaki harita, küre (aslında geoid bile değil, patates gibi yamru yumru) şeklindeki dünyanın kağıt üstüne alınırken daha iyi bir metot kullanılması ile elde edildi.

Şimdi şok olmaya hazırlayın. Aslında Avrupa üstündeki yüzey alanımız inanılmaz büyük.

Ve Amerika Birleşik Devletleri üstünde kapladığı yer olarak Türkiye:

Düşünün bir çocuk küçüklüğünden beri ülkesinin ufacık bir ülke olduğunu düşünürken yapılabilecekleri olanakları da buna göre düşünür. Büyüdüğünde iş adamı olduğunda düşünür olduğunda da bu sürer. Elbetteki ülke büyüklüğünden çok o ülkeyi verimli kullanmak önemlidir. Asıl çıkış noktası bu olmalı. Yine bu harita düzenlemesinin boşa olmadığını siz de düşünmeye başlamışsınızdır.

Bu düzene dur demek yine Japonya’dan gelmiş. İkinci Dünya Savaşı’nda yaptığı hatalardan büyük ders çıkaran ve bilimde Dünya’nın en önde gelen ülkelerinden olan Japonya’dan. Harita uzmanı Hajime Narukawa, AuthaGraph World Map ismini verdiği projesiyle Good Design Awards isimli tasarım ödülünü almış. Kullandığı metod ise çok basit. Dünya haritası 96 bölgeye bölünüyor. Bölünmüş bu 96 bölge tetrahedron olacak şekilde düzeltiliyor. Sonra dikdörtgen harita formunda yeniden birleştiriliyor. Bu sistem 2015 yılından itibaren Japonya’da ders kitaplarına da girmiş durumda.

Ne diyelim, böyle gelişmelerin artık bizim ülkemiz bilim insanlarından da çıkmasını temenni ederiz.

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