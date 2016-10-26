Ekoalarm: Zehirli Bulutlar Türkiye’de Etkili Olacak!

Dört yanımızın savaşlarla dolu olduğu bir coğrafyada yaşamak can güvenliğimizin yanı sıra ekonomik olarak bizleri zor durumda bıraksa da tehlike maalesef bununla sınırlı değil. DEAŞ’ın güney sınırımıza yakın olan Musul’da yaktığı kükürtten oluşan dev bulut kütleleri, rüzgarın yön değiştirmesiyle ülkemize yönelecek. Peki bunun için uzmanlar hangi önlemi almamızı tavsiye ediyor?

Meteorolojinin yeni konusu terör kaynaklı hava kirliliği… Uydudan görülen DEAŞ’ın yaktığı maden ve petrol kuyularının Türkiye’ye doğru ilerlediği ve insan sağlığı için ciddi tehdit oluşturduğu öğrenildi. Bu bulutların yağış durumunda tüm canlılar için ciddi riskleri de beraberinde taşıyor. Peki bu riskler neler?

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu konuyla ilgili merak edilen soruları A Haber yayınında anlattı. Kadıoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yağmurlu havanın sadece cuma günü Türkiye’nin Güneydoğusuna giriş yaptığını söyledi. Kadıoğlu açıklamasında bu bulutların beraberinde getirdiği riskleri şu şekilde ifade etti:

NE YAPMAK LAZIM?

“Bu bulutlar çok yoğun şekilde gelmiyor. Havadaki sülfür ile yağmurdaki hidrojen birleşince bölgede yağmur sülfürik asit şeklinde düşecek yeryüzüne. Bu tür yağışların sürekli yağabiliyor. Sonuçta bu bir asit yağmuru. Bitkilere, metallere, tarihi eserlere zararlar verebilir. Göllere düşerse, göllerin asit düzeyini artırır ve tabii ki solunum konusunda da problem olabiliyor. Bu günlerde açık havada spor yapılmamalı ve açık alanda çok fazla durulmamalı”

Kaynak: Sabah

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