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Bu gece gökyüzüne bakın, bir dilek tutun…

serkie 1 yorum , , , , , , , , , , , , , , , ,

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA), bu gecenin yılın en büyük meteor yağmuruna sahne olacağını açıkladı. NASA’dan yapılan açıklamada, yılın en görkemli gök olaylarından biri olan Geminid meteor yağmurunda saatte 100-120 meteor düşeceği belirtildi.

 

Illustration of a comet flying through space close to the earth

Meteor yağmurunun, Ay’ın dolunay evresine yaklaşması nedeniyle güçlükle seyredilebileceği belirtildi. Dün başlayan meteor yağmurunun, pazartesi geceyarısına kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteorlar, cumartesi sabah saatlerinde en fazla sayıya ulaşacak. Geminid Meteor Yağmuru, “3200 Phaethon” kuyruklu yıldızının her yıl bu dönem Dünya yörüngesi çevresindeki yolculuğu sırasında yaşanıyor. Gök cisminden kopan parçaların yerçekiminin etkisiyle atmosfere girip yanması, büyük bir görsel şölene neden oluyor.

Meteor yağmuru, adını 3200 Phaethon kuyruklu yıldızının geldiği Gemini Takımyıldızı’ndan alıyor. Çoğu, meteor yağmuru kayadan oluşan asteroitlerden kaynaklandığı için, bir kuyruklu yıldızın kalıntılarından oluşturduğu Geminid meteor yağmuru, özel bir yere sahip.

Kaynak: AA

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Bu gece gökyüzüne bakın, bir dilek tutun…” için bir yorum

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    15 Ağustos 2016 tarihinde, saat 20:41
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    bu gece içmeye gidiyoruz gelir misin diyor ya ben annemin rehberinde canım oğluşum diye kayıtlıyım sence gece gece içmeye gelebilir miyim + İlave olarak Bu gece gökyüzünde o kadar çok yıldız kayıyor ki dilek
    Ben de mi bir tuhaflık var, başka bir olay mı yaşıyoruz?

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