Bilgisayar Oyunları Ders Notlarını Yükseltiyor

Tüm öğrencilerin, velilerin hatta öğretmenlerin kabusudur teknolojik aletler. Hatta düşük olan ders notlarının yükseltilmesi için veliler tarafından ilk alınan önlem, öğrencinin bilgisayar, playstation, xbox hatta android telefonlar gibi teknolojik aletlere olan erişiminin kısıtlanmasıdır. Ancak son yapılan bilimsel araştırmalar bunun aslında çok da doğru olmadığını gösterir nitelikte. Araştırmada bilgisayar oyunlarının notlara olumlu etkisi belirtilirken, buna karşın sosyal medya kullanımı ise tam tersi bir etki yaratmakta…

Avustralya’nın RMIT Üniversitesi, son zamanlarda değişik bir bilimsel araştırmaya imza attı. Profesör Alberto Posso liderliğinde on beş yaşında 12 bin öğrenciye 4 yıl boyunca düzenli bilgisayar oyunu oynatılırken, diğer bir gruba ise sosyal medya kullandırıldı. 4 yıl boyunca takip edilen öğrencilerin dördüncü yılının sonunda notlarında anlamlı değişiklikler tespit eden araştırmacılar, düzenli bilgisayar oyunu oynayan öğrencilerin matematik notlarının yükseldiği sonucuna ulaştılar. Buna karşın düzenli sosyal medya kullanan öğrencilerin matematik, okuma ve bilim derslerinde gözle görülür bir şekilde notların düştüğü gözlemlendi.

Notların değişim göstermesinde elbette ki bilgisayar oyunlarının ya da sosyal medya kullanımının tek faktör olmadığını belirtmek lazım. Öğrencilere araştırmada tüm boş vakitlerinde bilgisayar oynamaya ya da facebook, twitter gibi sosyal medya kullanmaya teşvik edilip bunun yanında düzenli ders çalışma alışkanlığının kaybettirilmesi, aynı döngüde başarısız notları beraberinde getirecekti. Bu nedenle, araştırmanın düzenli ders çalışmanın yanında her bölümde farklı zeka tiplerini kullandıran sanal oyunların fazla abartılmadan oynanması gerektiği şeklinde yorumlanıp, uzmanların tavsiyelerine uymakta fayda var..

BONUS: Bilgisayar oyunlarının sadece öğrenciler değil, tüm yaştan bireylerin zekalarına etkisine dair Nature dergisinde yayımlanan başka bir araştırmanın başlıklarından dipnot olarak bahsedersek;

Sürüş oyunları, yaşlılarda hafızayı ve odaklanmayı geliştirmekte.

Aksiyon oyunları oynayan insanlar %25 daha hızlı ve kararlı hareket etmekte.

Oyunlar görme kuvvetini artırmakta.

Cerrahlar oyun oynayarak laparoskopik kabiliyetlerini geliştirmekte.

Disleksi hastalığı oyun oynayarak giderilebilmekte.

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