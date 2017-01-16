belgesel bilim Genel sağlık tarih teknoloji Yaşam Türk Eğitim Sisteminde Köklü Değişiklik: Yeni Müfredat Askıya Çıktı 14 Ocak 2017 admin 0 yorum 15 temmuz darbesi, atatürkçülük, din eğitimi, eğitim sistemi, evrim, evrim ünitesi, finlandiya modeli, inkılap tarihi, ismet yılmaz, lys, MEB, pisa, STEM programı, talim ve terbiye kurulu, teog, timss, yeni müfredat, ygs Uzun süredir üzerinde çalışılan eğitimde yeni müfredatı, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz dün açıkladı. Öneri ve eleştiriler için bir ay Bunu beğen:Beğen Yükleniyor...Paylaş Devam