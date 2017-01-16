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Türk Eğitim Sisteminde Köklü Değişiklik: Yeni Müfredat Askıya Çıktı

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Uzun süredir üzerinde çalışılan eğitimde yeni müfredatı, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz dün açıkladı. Öneri ve eleştiriler için bir ay

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